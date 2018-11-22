22 Kasım 2018, 08:59
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Son Dakika! Malatya'da Yolcu Midibüsü Devrildi: 7 Ölü, 15 Yaralı

Son dakika! Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

7 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi.

ARAÇTA CENAZE YAKINLARI VARDI

Öte yandan, araçta İstanbul'dan Malatya'ya gönderilen cenaze ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden ilk görüntüler;

Bağlarbaşı,Darende,Malatya
22 Kasım 2018 Perşembe 08:59



YORUMLAR (7)
NURCAN: ALLAH RAHMET EYLESİN ÇOOK YAZIK ÖLÜM NE KADAR DA YAKIN BİZ İNSANOĞLUNA
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01: Ecel gelmiş,cihana baş ağrısı bahane.Allah mekanlarını cennet eylesin.
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DEFNE: ALLAH RAHMET EYLESİN. .
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MALATYA DURAĞI: Yollar yapıldı üstadım. Aşııı yağış kaygan yol hız VS. Rabbim ölenlere rahmet eylesin yakınlarına da sabır versin.
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ALİ: ALLAH''ım sen kimseye kaza bela verme YARABBİM. Yaralılara acil şifalar diler, vefat edenlerin geride bıraktıklarına ALLAH''tan sabır dilerim.
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