Malatya'da Yolcu Midibüsü Devrildi: 7 Ölü, 15 Yaralı (2)

Malatya
'nın Darende
ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı
mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD
ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi.
Öte yandan, araçta İstanbul
'dan Malatya'ya gönderilen cenaze ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi.
Bağlarbaşı,Darende,Malatya
22 Kasım 2018 Perşembe 10:17