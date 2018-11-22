Malatya'da Yolcu Midibüsünün Devrilmesi

Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
, Darende
ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Polat, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı
mevkisinde midibüsün kontrolden çıkarak devrildiği kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Hastalara Allah'tan acil şifa dileyen Polat, kazada yaralanan vatandaşların tedavisinin kentteki hastanelerde sürdüğünü bildirdi.
Polat, kazada hayatını kaybeden 6 kişiye Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. İstanbul
'da hayatını kaybeden Şerife Alptekin'in cenazesinin defin için Malatya'ya getirilişi sırasında Cevdet Aysel idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrilmişti.
Kazada 6 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.
Uğur Polat,Abdullah Hacı,Darende,Malatya
22 Kasım 2018 Perşembe 18:27