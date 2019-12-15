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Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

15.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:25Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
'nın ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Zerenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mahmut K. yönetimindeki 02 BK 053 plakalı yolcu otobüsü ile Mehmet Z. idaresindeki 33 ACE 466 plakalı kamyonet, Malatya-Adıyaman karayolu Zerenler mevkiinde çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan durumu ağır olan kamyonet sürücüsü Mehmet Z., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, otobüs şoförü ise Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'nun olay yerine gelerek bilgi aldığı kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otobüste bulunan yolcular ise Doğanşehir Belediyesi konuk evine misafir edildi.
(İHA)

Doğanşehir, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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