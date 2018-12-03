Malatya'da, "Yöresel Lezzetler Yarışıyor"

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:23



03 Aralık 2018 Pazartesi 18:23

Malatya'da, Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "Yöresel Lezzetler Yarışıyor" programı düzenlendi.Malatya Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kente ait yöresel yemekleri ve tatlıları gün ışığına çıkarmak amacıyla Aslantepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde "Yöresel Lezzetler Yarışıyor" programı düzenlendi.Programın açılışında konuşan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, kentin kültürünün kaybolmaması için gayret gösterdiklerini dile getirerek, "Küreselleşmenin ve iletişimin gelişmesi dünyadaki gelişmelerin hızlı bir şekilde duyulmasını sağladı. Bu süreç içinde yerel kültürün, gelenek-göreneklerin, yöresel yemeklerin unutulmaması gerekmektedir. Bu nedenle değerlerimizin yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması için bu programı düzenlemiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.Yemek ve tatlı kategorisi olmak üzere iki kategoride yapılan yarışmada yemek kategorisinde kadınlar, kömbe, kiraz yaprağı sarması, içli köfte, analı kızlı, tevek sarması, ıspanaklı ekşili köfte, tarhana, toygalı köfte, AŞ altı, etli kayısı güveci gibi yöresel yemeklerle yarışmaya katıldı.Katılımcılar, tatlı kategorisinde ise mişmiş hayali, kayısılı baklava, kayısı tatlısı, kayısı kavurma, kayısılı ekmek tatlısı, kayısılı kremalı kek, kayısılı mangolina, kayısı güzeli, kayısılı şair buklesi gibi yöresel tatlı çeşitleriyle yarıştı.Birbirinden leziz yemek ve tatlıların yarıştığı programda dereceye girenlere ödül verilmesinin ardından Çobanoğlu tarafından jüri üyelerine ebru sanatından yapılmış tablo hediye edildi.