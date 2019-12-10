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Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı

MALATYA'da, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si bebek, 5 kişi yaralandı.

10.12.2019 00:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:28Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı

MALATYA'da, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si bebek, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden ve sürücülerinin adı öğrenilemeyen 44 ABJ 178 ve 44 DJ 781 plakalı otomobiller ile 02 AAR 218 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki Emre D., Büşra T., Dengir B. ile yaşları 1 ve 2 olan 2 bebek yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeni ile kapanan yol ise araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.



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Kaynak: DHA

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