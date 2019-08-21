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Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

MALATYA'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

21.08.2019 14:57 Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
MALATYA'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Adıyaman- Malatya yolu Tavşantepe mevkisinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden, Ramazan Aksu yönetimindeki 01 HZ 194 plakalı otomobil, iddiaya göre Ali Seydi Arı'nın kullandığı 02 NA 968 plakalı otomobille Levent Şahin yönetimindeki 02 NA 188 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kapanan yol ise otomobillerin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.



Malatya, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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