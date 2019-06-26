26.06.2019 23:50
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Malatya'da zincirleme kaza: 8 yaralı

Malatya

Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Malatya 'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya- Ankara karayolu üzeri Özsan Sanayi Sitesi kavşağında aynı istikamette ilerleyen 3 otomobil çarpıştı. Yaşanan zincirleme kazada araçlarda bulunan 8 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle çevreyolunda trafik bir süre tali yoldan verildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
( Hasan Eryılmaz /İHA)
Kaynak: İHA
Ankara , Malatya , Güncel

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