20.06.2019 17:01
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Malatya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Malatya

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 51 AAK 756 plakalı otomobil, 44 AF 778 ve 34 JG 3732 plakalı otomobillerle çarpıştı.
Kazada, Ahmet Çetintaş, Sultan Torun, Sultan Gönenci, Metin Kuşbaş, Rahmi Kokula ve Ebubekir Karaca, yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ebubekir Karaca, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Akçadağ, Malatya, Güncel

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