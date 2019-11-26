Haberler » Güncel » Malatya'da zincirleme trafik kazası - Haber

Malatya'da zincirleme trafik kazası

Malatya'da iki işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada 29 kişi yaralandı.

26.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:58Malatya'da zincirleme trafik kazası
'da iki işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada 29 kişi yaralandı.
ilçesi Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde M.G. idaresindeki 44 S 0814 plakalı işçi servisi, E.E. yönetimindeki 44 EE 460 plakalı otomobil ve M.G. idaresindeki 44 S 0960 plakalı işçi servisi çarpıştı.
Kazada iki işçi servisinde ve otomobilde bulunan 29 kişi hafif yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Battalgazi, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:20 Eskişehirspor'da son 4 sezon içerisinde 7 başkan değişti
12:20 Trakya'ya 148 milyon liralık kalkınma desteği
12:20 Ford Otosan ve YGA'dan sosyal sorumluluk alanında yeni iş birliği modeli
12:20 Tekirdağ'da aranan 5 şüpheli yakalandı
12:20 Bilecik'te sokak hayvanlarına barınak ve yem desteği
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
00:41 Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:20:55