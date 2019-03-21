Malatya'daki Deprem

Malatya
'nın Arguvan
Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş
, saat 08.51'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
Kızıldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.
Depremi ve artçı sarsıntıları hissettiklerini dile getiren Kızıldaş, "Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir durum olmadı. Olumsuz bir durum olsaydı çoktan haberimiz olurdu. İlçe halkına tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler de köylerimizi gezip durumu kontrol ediyoruz." dedi.
Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede gece saatlerinden itibaren 1,1 ila 3,9 arasında 8 yer sarsıntısı yaşandı.
Mehmet Kızıldaş, Arguvan, Malatya, Güncel
Kaynak: AA