Malatya'daki Deprem

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Malatya Valisi Aydın Baruş, Arguvan ilçesinde meydana gelen 4,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlerde 93 konutta ağır, 128 konutta da hafif hasar tespit edildiğini bildirdi.Vali Baruş, Kaymakam Abdullah Şahin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile depremin etkili olduğu ilçeye bağlı Çevreli ve yakınındaki mahallelerde incelemelerde bulundu.Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Baruş, depremde zarar gören evlerde incelemelerde bulundu.Baruş, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede son 4 günde 4,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini hatırlattı.İlçede sarsıntıların devam ettiğini anlatan Baruş, depremlerin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ekiplerini bölgeye sevk ederek hemen hasar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi.Baruş, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de hemen ilçeye gelerek vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere tespitlerde bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:"Şu ana kadar yaptığımızı çalışmalarda 250 binada tespit yaptık. Arguvan'da 8, Hekimhan'da ise 7 mahallede tespit yapıldı. Bu 250 binanın 221'i konut. 221 konuttan 93 konutumuzda ağır, 128 konutta da hafif hasar tespit edildi. Diğer 29 bina ise ahır ve müştemilat, depo gibi binalar. Hekimhan ilçemize bağlı Ballıca Mahallesi'nde ise bir ahırın yıkıldığı tespit edildi. Çok şükür bu iki depremde de can ve mal kaybı yaşamadık. Ancak binalarımızın genelde eksi, taş ve kerpiç binalar olması, taşıyıcı sistemlerinin çok sağlam olmaması nedeniyle duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Onun için vatandaşlarımıza can güvenliği açısından ağır hasarlı binalara girmemelerini söylüyoruz. Ağır hasar gören binalarda oturan vatandaşlarımızın da acil barınma ihtiyaçlarının temini için AFAD İl Müdürlüğümüz şu ana kadar 50 çadır kurdu. Çadır kurma çalışmaları devam ediyor, ihtiyacı bulunan tüm vatandaşlarımıza o imkanı sağlayacağız Diğer taraftan Kızılay Şube Başkanılığımız da kurulan çadırlara yatak, ısıtıcı, battaniye gibi lüzumlu eşyaları temin ediyor.""Binaları sağlıklı yapsınlar ki canlarına bir zarar gelmesin"Vali Baruş, artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle özellikle ağır hasarlı binalara girilmesinin son derece sakıncalı olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara kurulan çadırlarda kalmalarını tavsiye ettiklerini kaydetti.Depremin meydana geldiği alandaki yapıların dağınık ve sağlıklı olmadığını aktaran Baruş, bu bölgede planlama çalışması başlattıklarını ve güvenli binalar yapılması noktasındaki işlemleri sürdürdüklerini ifade etti.Vali Baruş, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah bize hem depremler hem acılar göstermesin. Bundan sonra da dikkatli adım atmak zorundayız. Vatandaşlarımızı buradan uyarıyorum; yaptıkları binaları sağlıklı yapsınlar ki canlarına bir zarar gelmesin. Önümüzdeki aşamada bu çadırlarda barınan vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortama geçebilmeleri için konteyner temini yönüne de gideceğiz. AFAD'a bu talebi yapacağız." diye konuştu."Sabaha kadar dışarıdaydık"Depremde evi zaran gören Bekir Aslan ise yardım beklediğini söyledi.Son meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremi şiddetli hissettiklerini anlatan Aslan, "Depremde hayvanlarım evin alt tarafındaydı. Kurtarmak için hemen dışarı çıkardık. Devletin ev yapmasını bekliyorum." dedi.Necla Erdoğan ise deprem sırasında çok korktuklarını anlatarak, "İçeri giremedik, sabaha kadar dışarıdaydık. İçeriye girmeye korkuyoruz. Çadırlara yatağımızı yerleştirdik, orası evden daha iyi." diye konuştu.Malatya'nın Arguvan ilçesinde 21 Mart'ta 4,1, 25 Mart'ta ise 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.