Malatya'daki deprem anı güvenlik kamerasında

Kaynak: İHA

Malatya'daki deprem anı güvenlik kamerasındaMALATYA - Malatya'da yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem sırasında bir iş yerinde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde deprem sırasında iş yeri çalışanlarının paniklemesi ve dışarıya koşmaları yer alıyor. Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 14.29'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük paniğe neden oldu. AFAD'dan alınan bilgilere göre Arguvan merkezli deprem çevre ile ve ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı. Deprem sırasında bir iş yerinde yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde deprem sırasında iş yeri çalışanları ve müşterilerin paniklemesi ve dışarıya koşmaları yer alıyor.Öte yandan, Malatya'da geçtiğimiz günlerde de 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti.