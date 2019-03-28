Malatya'daki Depremler

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Malatya Valisi Aydın Baruş, Arguvan ilçesinde meydana gelen depremlerde 264 yapıda hasar oluştuğunu belirterek, "Bu yapılar içerisinde 95 konutta ağır, 140'ında ise hafif hasar tespit edildi. Depo, ahır gibi 29 yapının bazılarında ağır ve hafif hasar belirlendi." dedi.Baruş, Valilik Toplantı Salonu'nda yerel seçimlere ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu sabah saat 07.19'da merkez üssü Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldiğini anımsatarak, ilk tespitlere göre can veya mal kaybı olmadığını söyledi.Bugün ve daha önce meydana gelen depremler nedeniyle ilçedeki yapılarda hasar oluştuğunu aktaran Baruş, şöyle devam etti:"264 yapıda hasar meydana geldi. Bu yapılar içerisinde bulunan 95 konutta ağır, 140'ında ise hafif hasar tespit edildi. Depo, ahır gibi 29 yapının bazılarında ağır ve hafif hasar belirlendi. Hasar gören yapılarla ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. Verdiğim rakamlar, ekiplerin yaptığı ön hasar tespit çalışması. Kesin hasar tespit raporunun hazırlanması gerekiyor. Sağlıklı olması için kesin hasar tespitini deprem süreci geçtikten sonra yapacağız. Raporlar hazırlandıktan sonra ağır hasar gören konutlarda oturan vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarının karşılanması için yasalarda ön görülen haklar var, vatandaşlarımızın bu haklardan istifade etmesi için gerekli işlemleri yürüteceğiz. Şimdilik vatandaşların acil barınma ihtiyaçları için çadır kuruyoruz. Dün 75 çadır kuruldu, bugün ise 50 çadır gönderdik, onlar kurulacak."İhtiyaç durumunda bölgeye konteyner de sevk edebileceklerini dile getiren Vali Baruş, "Hak sahibi vatandaşlara gerek afet konutu inşası gerekse farklı bir yerde konut alabilmesi için kredi imkanı sağlandı. Bu işlemleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yürütüyor. Bu uygulama yeni. Vatandaş isterse bulunduğu mahalleye afet konutu yapılmasını talep ediyor, isterse de belirlenen şartlar çerçevesinde konut satın alarak, kredi kullanabiliyor. Bu kredi miktarı şu an 160 bin lira civarında." diye konuştu.Baruş, hak sahibi vatandaşların talepleri doğrultusunda zemini düzgün olan yerlere konut yapılabileceğini sözlerine ekledi.Malatya'nın Arguvan ilçesinde 21 Mart'ta 4,1, 25 Mart'ta 4,5, bugün ise saat 07.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.