Malatya'daki Depremler

Eski İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal
, Malatya
'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Bunlar daha çok öncü depreme benziyor." dedi.
Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Arguvan
ilçesinde son günlerde meydana gelen depremlerin Malatya- Ovacık
fay hattında oluştuğunu belirtti.
Arguvan- Hekimhan
hattında yoğunlaşan depremlerden üçünün 4 büyüklüğünün üstünde, 12 sarsıntının ise 3-4 büyüklüğü arasında olduğunu, 3'ten küçük de yüzlerce sarsıntı yaşandığını hatırlatan Önal, şunları kaydetti:
"Bunların hiçbirine ana deprem diyemiyorum. Benim yorumuma göre bunlar daha çok öncü depreme benziyor. Bunlardan herhangi birine ana, diğerlerine artçı deprem diyemiyoruz. Uluslararası verilere göre öncü ve artçı depremler ana depreme bir büyüklüğe kadar yaklaşabiliyor ama istisna da olabiliyor. Buradaki 4 büyüklüğündeki depremler birbirlerine çok yakın."
Önal, fay hatlarının tek bir çizgiden oluşmadığını belirterek, depremin yaşandığı yerlerde bir fay demetinin olduğunu ifade etti.
Malatya'da yaşanan depremlerin her birinin fay kırılmasından oluştuğunu dile getiren Önal, "Ana fay kırıldığı zaman daha büyük deprem oluşturuyor. O yüzden 'küçük depremler, büyük depremlerin enerjisini boşaltır' diye kesin bir yorum yapmamak lazım." dedi.
Önal, Hekimhan ve Arguvan'ın kırsal kesimde ve yapı dokusu olarak çok kötü olduğunu aktararak, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 21 Mart
'ta 4,1, 25 Mart'ta 4,5, bugün ise saat 07.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Güncel
Kaynak: AA