Malatya'daki Depremlerde 250 Bina Hasar Gördü

Kaynak: İHA

Son 4 günde 4.1 ve 4.5 şiddetinde depremin meydana geldiği Malatya'nın Arguvan ilçesinde incelemeler yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, depremlerin ardından yapılan tespitlerde 250 binada hasar belirlendiğini söyledi.İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Baruş, ilçede son 4 günde 4.1 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini hatırlattı. İlçede artçı sarsıntıların devam ettiğini anlatan Baruş, depremlerin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerini bölgeye sevk ederek hemen hasar tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Baruş, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de hemen ilçeye gelerek vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere tespitlerde bulunduğunu dile getirdi. Vali Baruş, "Şu ana kadar yaptığımızı çalışmalarda 250 binada tespit yaptık. Arguvan'da 8, Hekimhan'da ise 7 mahallede tespit yapıldı. Bu 250 binanın 221'i konut. 221 konuttan 93 konutumuzda ağır, 128 konutta da hafif hasar tespit edildi. Diğer 29 bina ise ahır ve müştemilat, depo gibi binalar. Hekimhan ilçemize bağlı Ballıca Mahallesi'nde ise bir ahırın yıkıldığı tespit edildi. Çok şükür bu iki depremde de can ve mal kaybı yaşamadık. Ancak binalarımızın genelde eski, taş ve kerpiç binalar olması, taşıyıcı sistemlerinin çok sağlam olmaması nedeniyle duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Onun için vatandaşlarımıza can güvenliği açısından ağır hasarlı binalara girmemelerini söylüyoruz. Ağır hasar gören binalarda oturan vatandaşlarımızın da acil barınma ihtiyaçlarının temini için AFAD İl Müdürlüğümüz şu ana kadar 50 çadır kurdu. Çadır kurma çalışmaları devam ediyor, ihtiyacı bulunan tüm vatandaşlarımıza o imkanı sağlayacağız Diğer taraftan Kızılay Şube Başkanılığımız da kurulan çadırlara yatak, ısıtıcı, battaniye gibi lüzumlu eşyaları temin ediyor." diye konuştu.(İHA)