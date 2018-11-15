Malatya'daki Fetö/pdy Davaları

15 Kasım 2018 Perşembe 14:05



15 Kasım 2018 Perşembe 14:05

Malatya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 4 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuksuz yargılanan Mehmet Şerif Erad, M.G, H.M. ve S.Y. ile avukatları katıldı.Sanıklar savunmalarında, üzerlerine atılı suçları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının olduğunu belirtti.Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Erad'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklar M.G, H.M. ve S.Y'ye ise 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.