Malatya'daki Fetö/pdy Operasyonu

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:51



26 Kasım 2018 Pazartesi 10:51

Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Malatya, Ankara, Mersin ve Uşak'ta 20 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan eski astsubay ve askeri okul öğrencisi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.Şüphelilerden 3 muvazzaf astsubay ile bir eski astsubay ve eski askeri okul öğrencisi, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.