31 Mart 2019, 17:44
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Malatya'daki Seçim Kavgası

Malatya

AK Parti Malatya İl Başkanlığınca Pütürge ilçesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, "Hepimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığınca Pütürge ilçesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, "Hepimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına yer verildi.

Açıklamada, "AK Parti Malatya İl Başkanlığı olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı. Pütürge, AK Parti, Malatya, Güncel
Kaynak: AA