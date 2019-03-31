Malatya'daki Seçim Kavgası

AK Parti Malatya
İl Başkanlığınca Pütürge
ilçesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, "Hepimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı. AK Parti
İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pütürge
ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
'in açıklamalarına yer verildi.
Açıklamada, "AK Parti Malatya
İl Başkanlığı olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA