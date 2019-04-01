Malatya'daki Seçim Kavgası - Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığındaki işlemlerin ardından Pütürge Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Bölünmez Mahalllesi'ne getirilen Hasan ve İlyas Aktaş'ın cenazeleri ilk olarak evlerine götürülerek helallik alındı.Daha sonra mahalle meydanında kılınan cenaze namazı öncesi İlçe Müftüsü Enes Yıldırım, birlik mesajları verdi. Yıldırım'ın kıldırdığı namazın ardından Hasan ve İlyas Aktaş, mahalle mezarlığında defnedildi.Cenaze namazına olayda yaralanan İlyas'ın babası Ali Aktaş, aile yakınları, Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Canbay, İsmail Hakkı Kiraz, partililer ve vatandaşlar katıldı.Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki Bölünmez İlkokulunda dün sandık görevlileri ile yaşlı bir çiftin kabine birlikte girip oy kullanmak istemesi üzerine tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Hasan ve İlyas Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş ise yaralanmıştı.