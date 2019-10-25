Haberler » Güncel » Malatya'daki seçim kavgasına ilişkin dava

Malatya'daki seçim kavgasına ilişkin dava

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında iki kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin 5 tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

25.10.2019 13:02Malatya'daki seçim kavgasına ilişkin dava
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında iki kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin 5 tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar B.S, K.S, Ö.S, A.S. ve H.S, Kahramanmaraş, İstanbul ve Malatya'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanık ve maktul avukatları salonda hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunma için ek süre talep etmesi üzerine duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.
Öte yandan, duruşma öncesi adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki Bölünmez İlkokulunda 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında sandık görevlileri ile yaşlı çiftin kabine birlikte girip oy kullanmak istemesi üzerine tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Hasan ve İlyas Aktaş hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş yaralanmıştı.

Pütürge, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:30 Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele
14:27 Sosyal Fayda Zirvesi - Hedefler için İş dünyası ve Raporlama
14:27 Arnavutköy'de hafriyat kamyonu iett otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı 8 yaralı
14:26 Büyükşehir'den cumhuriyet konserine davet
14:26 Van'da 8-10 Ekim'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin turuncu kategorideki Ferhat...
14:26 İş adamı Ilıcan cinayeti davasında karar
14:25 Bakan Kurum: "18 yılda şehircilik alanında tarihi adımlar attık"
25.10.2019 14:30:16