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Malatya'daki temizlik şirketlerinden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Malatya'da temizlik şirketlerinden, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek geldi.

01.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:45
Malatya'daki temizlik şirketlerinden
Malatya 'da temizlik şirketlerinden, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında açılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Malatyalı esnaflar da destek verdiklerini açıkladılar.

Malatya'da temizlik şirketi yaklaşık 30 firma yetkilileri bir araya gelerek, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 günlük kazançlarını bağışlayacaklarını açıkladı. "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek veren Malatya'daki temizlik firmaları adına konuşma yapan Süleyman Eski, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Korona virüsten zarar görenleri desteklemek amacıyla başlattığı mücadele kapsamında bir yardım kampanyaya destek vermek için 30 temizlik şirketi olarak 3 günlük gelirimiz bağışlayacağız. Korona virüs dezenfekte ilaçlamadan kazandığımız ücretlerimiz kampanyaya bağışlayacağız" ifadelerini kullandı.

Eski ayrıca, "Gazi ve şehit yakınlarının evlerini ücretsiz olarak dezenfekte edeceğiz. Maddi durumu iyi olmayan ailelere ise Malatya'da temizlik firmalarımızla görüştükten sonra onlara hizmet vereceğiz. Evlerini dezenfekte edeceğiz. Biz yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım, bu kötü günler bitecek inşallah" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Malatya, Güncel
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