Malatya'daki "torbacı" operasyonunda 9 tutuklama
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
13.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:26
Malatya 'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel
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