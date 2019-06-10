Malatya'daki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya
'da iki otomobilin çarpıştığı, 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Malatya- Elazığ
kara yolu Erenli
Mahallesi mevkisinde, Enver Yaşar (36) idaresindeki 23 FK 646 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Çetin Engindeniz (52) yönetimindeki 34 BAP 346 plakalı otomobillerin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde önündeki kamyonu sollamaya çalışan bir otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpışma anı yer alıyor.
Ayrıca yoldan geçen bir vatandaşta kaza sonrası olay yerinden kullanılmaz hale gelen otomobiller cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler de kazanın şiddetini ortaya koyuyor.
Kazada, yaralanan Enver Yaşar ile Gülizar Yaşar, Turgut Özal
Tıp Merkezinde hayatını kaybetmiş, Çetin Engindeniz, Fani Engindeniz (45), Rojnur Engindeniz (38), Anıl Engindeniz (14) ve Suzan Uysal
(42) ise hastanede tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: AA
Güncel