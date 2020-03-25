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Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi pandemi hastanesi oldu

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, hastanelerinin pandemi hastanesi olarak belirlendiğini bildirdi.

25.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:06
Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi pandemi hastanesi oldu
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, hastanelerinin pandemi hastanesi olarak belirlendiğini bildirdi.
Beytur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığının direktifleri doğrultusunda herhangi bir hasta olması durumunda tüm hazırlıkların yapıldığını ifade eden Beytur, "Polikliniğimize gelen her hastanın ateşini ölçmekte ve sorgulamasını yapmaktayız. Doktorlarımızın gerekli gördüğü hastalardan numune alınmakta ve numunelerin çalışılması hastanemizde yapılmakta. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarımız var. Sonuçlara göre hastaya yaklaşım yapılmak, tedavileri düzenlenmekte." dedi.
Beytur, pandemi hastanesi olarak gerekli tüm donanıma sahip olduklarını aktararak, şöyle devam etti:
"Hastaneye malzeme noktasında bağış yapmak isteyenler olabiliyor. Şu anda malzeme ihtiyacımız yok. Ancak N95 maske, tek kullanımlık önlükler, özel tulumlar ve diğer malzemeler, dezenfektanlar, el dezenfektanları için bağış yapmak isteyen vatandaşlar olursa da başhekimliğimizle irtibata geçebilir. Her ne kadar ihtiyacımız olmasa da bağış yapmak isteyenlerin bağışını kabul edebiliriz."
Beytur, pandemi hastanesi olarak hizmet verdikleri için kanser ve organ nakli hastası dışında kalan diğer hastaların farklı hastane veya sağlık ocaklarına başvurması gerektiğini sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal, Sağlık

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