Malatya'daki "usulsüz engelli raporu" operasyonu
Malatya'da engelli sağlık kurulu raporu alabilmek için sahte belge düzenleyen ve başkalarının yerine tahlil ve tetkik yaptıran 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.27.07.2019 14:49
Malatya'da engelli sağlık kurulu raporu alabilmek için sahte belge düzenleyen ve başkalarının yerine tahlil ve tetkik yaptıran 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 5 şüpheli ise suçlamaları kabul ederek detaylı ifade verdiği için adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Öte yandan ekipler, usulsüz engelli raporu alanların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Olay
Polis ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takip sonucu, özellikle diyabet ve kalp hastalıkları için sahte belge düzenleyen, başkalarının yerine tahlil, tetkik yaptıran ve bunlarla sağlık sorunu olmayan kişilerin engelli raporu almasını sağlayan şüphelileri belirlemiş ve eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı gözaltına almıştı.
Şüphelilerin, sahte belgelerle aldıkları raporlarla devletin engellilere yönelik verdiği kimlik kartı, engelli bakım ücreti, engelli maaşı, eğitim yardımı, kömür yardımı, elektrik indirimi, işsizlik maaşı, engelli personel kadrosu ve vergi indirimi gibi hakları usulsüz şekilde kullandıkları ve usulsüz rapor alanlar arasında, yurt dışında yaşayan ve hiçbir hastalığı ve engeli bulunmayan Türk vatandaşı çiftin de bulunduğu belirlenmişti.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 5 şüpheli ise suçlamaları kabul ederek detaylı ifade verdiği için adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Öte yandan ekipler, usulsüz engelli raporu alanların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Olay
Polis ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takip sonucu, özellikle diyabet ve kalp hastalıkları için sahte belge düzenleyen, başkalarının yerine tahlil, tetkik yaptıran ve bunlarla sağlık sorunu olmayan kişilerin engelli raporu almasını sağlayan şüphelileri belirlemiş ve eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı gözaltına almıştı.
Şüphelilerin, sahte belgelerle aldıkları raporlarla devletin engellilere yönelik verdiği kimlik kartı, engelli bakım ücreti, engelli maaşı, eğitim yardımı, kömür yardımı, elektrik indirimi, işsizlik maaşı, engelli personel kadrosu ve vergi indirimi gibi hakları usulsüz şekilde kullandıkları ve usulsüz rapor alanlar arasında, yurt dışında yaşayan ve hiçbir hastalığı ve engeli bulunmayan Türk vatandaşı çiftin de bulunduğu belirlenmişti.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya, Güncel
Kaynak: AA