Malatya'dan 7 proje bölge birincisi
TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Malatya'dan 7 proje bölge birincisi olarak finalde yarışmaya hak kazandı.
13.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:58
TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Malatya 'dan 7 proje bölge birincisi olarak finalde yarışmaya hak kazandı.
Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen '51.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' Bölge Sergisi 9-11 Mart Tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
toplam 100 projenin sergilendiği yarışmaya Malatya, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Şanlıurfa ve Tunceli'den öğrenciler hazırladıkları projeleri sergiledi. Juri tarafından yapılan değerlendirmelerde 2019-2020 eğitim öğretim yılı TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Malatya'dan 12 branştan davet edilen 44 projeden 7 proje bölge birincisi seçildi. Yarışmada ayrıca Malatya'dan 5 proje bölge ikincisi, 8 proje ise bölge üçüncüsü oldu.
Bölge sergisinde dereceye giren projeler 30 Mart - 3 Nisan 2020 tarihleri arasında Diyarbakır'da yapılması planlanan Türkiye finallerine katılacak. öte yandan dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenleri, İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK tarafından ödüllendirildi. - MALATYA
Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen '51.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' Bölge Sergisi 9-11 Mart Tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
toplam 100 projenin sergilendiği yarışmaya Malatya, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Şanlıurfa ve Tunceli'den öğrenciler hazırladıkları projeleri sergiledi. Juri tarafından yapılan değerlendirmelerde 2019-2020 eğitim öğretim yılı TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Malatya'dan 12 branştan davet edilen 44 projeden 7 proje bölge birincisi seçildi. Yarışmada ayrıca Malatya'dan 5 proje bölge ikincisi, 8 proje ise bölge üçüncüsü oldu.
Bölge sergisinde dereceye giren projeler 30 Mart - 3 Nisan 2020 tarihleri arasında Diyarbakır'da yapılması planlanan Türkiye finallerine katılacak. öte yandan dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenleri, İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK tarafından ödüllendirildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
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