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Malatya'dan 7 sporcu Balkan Şampiyonasında 1'nci oldu

Malatya'dan 7 sporcu, İpek Yolu 4. Balkan Wushu Kung fu Şampiyonasında 1'nci oldu.

02.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:23Malatya'dan 7 sporcu Balkan Şampiyonasında 1'nci oldu
'dan 7 sporcu, İpek Yolu 4. Balkan Wushu Kung fu Şampiyonasında 1'nci oldu.

Türkiye Wushu Kung fu Federasyonun 2019 yılının faaliyet programında yer alan ipek yolu 4. Balkan Wushu Kung fu şampiyonası 26 Kasım 1 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da yapıldı. İpek yolu 4. Balkan Wushu Kung fu şampiyonasına 18 ülke katıldı ve yaklaşık bin sporcu iştirak etti.

İpek yolu 4. Balkan Wushu Kung fu şampiyonasına Malatya'dan katılan 7 sporcu 1'nci katıldı.

Yarışmaya Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Yavuz da katıldı. Birçok branşta daha önceden Milli Takım Antrenörlüğünü ve Milli sporcu olarak yarışan Yavuz, 8 yıl aradan sonra tekrar milli sporcu olarak şampiyonaya katıldı. Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz, İpek yolu 4. Balkan Wushu Kung fu şampiyonasında birinci oldu.

Ramazan Yavuz, şampiyona ile ilgili, "Yaklaşık 20 yıldır spor geçmişim bulunmaktadır. Birçok branşta Milli takım Antrenörlüğü görev yaptım ve Milli sporcu olarak yarıştım. 8 yıl aradan sonra sürpriz bir karar ile tekrar milli sporcu olarak ülkemi temsil etme fırsatım oldu ve yarışmalara katıldım. İpek yolu 4. Balkan Wushu Kung fu şampiyonasında birinci oldum" dedi.

İpek Yolu 4. Balkan Wushu Kung fu Şampiyonasında Milli Sporcu olarak katılıp Malatya'dan 1'nci olan sporcular şöyle:

"Ramazan Yavuz (Yeni Olimpiyat Spor Kulübü), Yusuf Özgenel (Yeni Olimpiyat Spor Kulübü), Sedat Deveci ( Yeni Olimpiyat Spor Kulübü), Abdullah Yavuz ( Yeni Olimpiyat Spor Kulübü), Malik Dinç (Yeşilyurt Ata Sporları Spor Kulübü), Emir Ömer Bozkurt (Yeşilyurt Ata Sporları Spor Kulübü), Harun Aydoğan ( Yeşilyurt Ata Sporları Spor Kulübü)." - MALATYA

İpek Yolu, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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