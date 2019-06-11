Malatya'dan kısa kısa

Malatya
'da Fuzuli
Caddesi, asfalt çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, asfalt çalışması nedeniyle Fuzuli Caddesi 11 Haziran saat 19.00'dan 12 Haziran saat 15.00'e kadar araç trafiğine kapatılacak.
Fuzuli Caddesi'nin geçici süreyle araç trafiğine kapatılması nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.
Feribot saatlerinde düzenleme
Malatya Büyükşehir Belediyesince, Karakaya Barajı
'nda Battalgazi
ve Baskil
ilçeleri arasında hizmet verilen feribot seferleriyle ilgili düzenleme yapıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesi ile Elazığ
'ın Baskil ilçesi arasında düzenlenen araçlı feribot seferlerinde yaz tarifesine geçildi.
Tarım sezonunun açılması ile artan taşımacılık nedeniyle kış aylarında günlük karşılıklı 6 olan sefer sayısı 12'ye çıkarıldı.
Battalgazi ilçesinden ilk feribot seferi, saat 06.00'da, son sefer ise 18.30'da yapılacak.
Ayrıca sefer saatleri haricinde ihtiyaç görülmesi halinde ek seferlerin düzenlenebileceği, yoğunluklarda ise toplu taşıma araçlarının öncelikli olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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