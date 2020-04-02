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Malatya'dan mart ayında 23 milyon 411 bin dolarlık kuru kayısı ihracatı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, mart ayından 8 bin 836 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 23 milyon 411 bin 385 dolar gelir elde edildiğini söyledi.

02.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:19
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, mart ayından 8 bin 836 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 23 milyon 411 bin 385 dolar gelir elde edildiğini söyledi.
Özcan, borsa binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ayında sevindirici ihracat rakamlarına ulaşıldığını söyledi.
Geçen ay 8 bin 836 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 23 milyon 411 bin 385 dolar gelir elde edildiğini bildiren Özcan, şöyle devam etti:
"Özellikle tarım sektöründe üretimin durmaması için de çalışmalarımız devam ediyor. Kuru kayısıda mart ayı ihracatı ülkemizin ve Malatyamızın yüzünü güldürdü ihracat rakamı gerçekleştirildi. Geçen yılın mart ayında kuru kayısı ihracat rakamımız 8 bin 300 tondu. Bu yıl ise 8 bin 836 ton oldu. Bu ülkemizin ve şehrimizin yüzünü güldüren bir rakam oldu."
Bazı Avrupa ülkelerinde ihracatta kısmi problemler olduğunu ancak diğer pazarlarda artış gözlemlendiğine işaret eden Özcan, şöyle devam etti:
"Bununla beraber ABD, Cezayir, Beyaz Rusya, Avustralya ve Mısır'da ihracatımızda ciddi anlamda artış söz konusu. Avrupa'daki bu durağan tabloyu daha çok bahsettiğimiz ülkelerle hem kapatıp hem de ihracatımızı artırmış durumdayız. Avrupa'da İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde özellikle Kovid-19 salgını arttığı için bu ülkelerde durağan bir tablo görüyoruz." Malatya’dan mart ayında 23 milyon 411 bin dolarlık kuru kayısı ihracatı

Kaynak: AA

Etiketler: İhracat, Malatya, Güncel

Haberin Videosu :

Malatya'dan mart ayında 23 milyon 411 bin dolarlık kuru kayısı ihracatı
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