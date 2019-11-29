Haberler » Güncel » Malatya'dan Suriye'ye 3 tır insani yardım - Haber

Malatya'dan Suriye'ye 3 tır insani yardım

Malatya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Suriyelilere 3 tır gıda malzemesi gönderildi.

29.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:56Malatya'dan Suriye'ye 3 tır insani yardım
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Suriyelilere 3 tır gıda malzemesi gönderildi.
Malatya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ömer Derin, yaptığı yazılı açıklamada, insani yardımlarla kentten, Suriye'deki iç savaş nedeniyle mağdur olan Suriyelilere kardeş eli uzandığını belirtti.
Türkiye'nin bir taraftan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi harekatlarla Suriye'nin kuzeyini terörden temizlediğini aktaran Derin, "Diğer taraftan mazlum Suriye hakkına yardımlar da devam ediyor. Kış yaklaşırken sıkıntıları artarak devam eden Suriyeli mazlum ve mağdurlar bir kez daha unutulmadı. Malatyalı hayırseverler 3 tır gıda yardımında bulundu. Suriyelilerin bir an önce terörden kurtulmaları ve ülkelerinde güvenlik içinde yaşamaları için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Yardımları taşıyan 3 tır düzenlenen törenin ardından yola çıktı.

Malatya, Suriye, İHH, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:02 Bosna Hersek ile Karadağ, Arnavutluk için seferber oldu
17:02 Şehit Bünyamin Çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-4
17:02 Selden zarar gören Akçakoca'ya yapılan yardım
17:02 Erdoğan: (Macron'a tepki) Son açıklamaları hastalıklı anlayışın yansımasıdır
17:02 Cumalıkızık'ta Çin üretimi ürünlerin satılması istenmiyor
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:38 Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam, feci şekilde can verdi
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
29.11.2019 17:03:29