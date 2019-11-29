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Malatya'dan Suriye'ye kardeş eli

İnsani Yardım Vakfı'nın girişimleri ile Malatya'dan Suriye'ye 3 tır gıda yardımı gönderildi.

29.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:55Malatya'dan Suriye'ye kardeş eli
İnsani Yardım Vakfı'nın girişimleri ile 'dan 'ye 3 tır gıda yardımı gönderildi.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, yardımların gönderilmesi sırasında yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile Suriye'nin terörden arındırıldığını belirterek, bölgede yaşayan sivil halka da yardımların sürdüğünü söyledi. Kışın yaklaşmasıyla birlikte bölge halkının sıkıntılarının da artacağına işaret eden Derin, "Suriyeli mazlum ve mağdurlar içim bizler de Malatyalı hayırseverler aracılığı ile temin ettiğimiz 3 tır gıda yardımını mazlumlara ulaştıracağız" diye konuştu.

Suriye'nin bir an önce terörden tamamen temizlenmesini dileyen Derin, güvenli bölgenin oluşması ile Suriye'ye de huzurun geleceğine inandıklarını söyledi.Yapılan konuşma ve duaların ardından yardım tırları bölge halkına iletilmek için sınıra doğru yola çıktı. - MALATYA

İnsani Yardım Vakfı, Malatya, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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