Malatya'dan Türkmenlere yardım eli

Anadolu Selçuklu Ocaklarının girişimi ile toplanan yardım malzemelerini taşıyan konvoy, Türk Kızılayı'nın aracılığı Suriye 'nin Afin ve El-Bab bölgesine doğru dualarla yola çıktı. Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında gerçekleştirilen uğurlama görenine AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, MTB Başkanı Ramazan Özcan, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayettullah Geçen ve vatandaşlar katıldı.Programda ilk olarak söz alan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, yardım konvoyunun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları ile terörden arındırdığı bölgelerde yaşayan mağdur vatandaşlara gönderildiğini söyledi.Sınır ötesindeki mağdur ve mazlumlara destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Geçen, "Biz sınırlarımızın ötesinde ki soydaşlarımıza, kandaşlarımıza, dindaşlarımıza gerekli katkı ve desteği yapmaya çalışıyoruz. Ola ki devletimize, vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza göz diken emperyalist güçlere ve o hayallerine de oraları zindan etmesini de iyi biliriz İnşallah. Bu bağlamda çalışmalarımız devam edecek. Nerede bir mazlum var, nerede bir mağdur varsa inşallah onların yanında olacağız" dedi.Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise iç savaşın sürdüğü Suriye'de mazlum ve mağdur olan halkın ihtiyaçlarını gidermek için Türk milletinin her zaman mücadele ettiğini belirterek "Malatya'da en büyük örneklerden birisi, hep ilk olmuştur. Bundan önceki yıllarda da olduğu gibi Malatya'daki insanlarımız hep koruyucu yaklaşmış ve hep birlikte Anadolu Selçuklu Ocakları bu seneye mahsus değil yıllardır yanımızda, yıllardır Türk Kızılayı'nın yanında, yıllardır yardımlarını Türk Kızılayı'na teslim ediyor" ifadelerine yer verdi.Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'da, iş dünyası olarak bu kampanyaya destek sunmaya çalıştıklarını dile getirerek "Bunlar çok önemli organizasyonlar. Türk milletinin dünyada belki en önemli özelliklerinden bir tanesi kendi soydaşlarının ve dindaşlarının bulunduğu bölgelerde uğramış olduğu haksızlık ve hukuksuzluklara karşı sürekli burada kendi sınırları içerisinde bölgeye yardım etmek için canla başla mücadele eden bir özelliğimiz var. Cenabı Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin Rabbim bu tür yardımların sayısını arttırsın" şeklinde konuştu.Daha sonra söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Malatyalıların mazlumlara yardımda her zaman en önde yer aldığını ifade ederek, "Bizler de bu şekildeki organizasyonlara her daim katkı sunmuşuz, her daim beraber olmuşuz onlarla birlikte hareket etmişizdir. Anadolu Selçuklu Ocakları özellikle son dönemlerde bunu her yıl rutin hale getirdi ve bunu çok iyi organizasyonla güzel yardımlarda bulunuyorlar. Bir anlamda da diğer insanlarımıza örnek teşkil ediyorlar gerçekten dünyanın neresinde olursak olsun Kızılay'ımızda bu anlamlı organizasyonları yerine ulaştırarak bu farkındalığı hepimize yaşatıyor ve gösteriyor. Kızılay'ımıza da ben ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da Malatya'nın her daim mağdur ve mazlumların yanın da yer alan bir şehir konumunda olduğunu dile getirerek, "Bu organizasyonları Selçuklu Ocaklarımız ve Türk Kızılayı'mız sürekli yapmaktadırlar. Anadolu Selçuklu Ocaklarımıza ve üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah buradaki malzemeler oraya gidecek, karınca kararınca önemli olan Hz. İbrahim ve karınca misali tavrımızı belirtmektir. Dosta güven verdiği gibi düşmanı da hesap yapma noktasından bu bir ders niteliğindedir. Bu tip dersi hazırlayan bu güzel orduyu hazırlayan değerli başkanımıza ve Kızılay'ımıza teşekkür ediyorum. Yardım konvoyunun sağlıklı bir şekilde ulaşmasını temenni ediyorum." İfadelerini kullandı.Son olarak söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise özellikle Suriye'de güvenli bölge oluşturulması noktasında son günlerde ortaya konulan çabayı dile getirerek, "Türkiye'nin Suriye politikasında zaman geçirmeye vaktinin olmadığını görüyoruz. Çünkü oradan gelecek göç ve şu anda ülkemizde barındırdığımız Suriyeli ve yabancı sayısına baktığımızda üç buçuk milyonun çok üzerinde çıkmış durumda. Biz Suriyeli kardeşlerimize ve diğer yabancıları Ensar bilinci içerisinde kardeşlik hukuku içerisinde ekmeğimizi aşımızı paylaşarak misafir ediyoruz. Ama bir nevi Suriye üzerinden siyaset yaparak Suriye'den gelen kardeşlerimizin üzerinden siyaset yaparak oy devşirmeye çalışıyorlar. Yalanlarla, iftiralarla, algılarla Türkiye'de politika üretmeye çalışıyorlar. Oysa Suriye meselesi milli bir mesele Suriye meselesi siyasetten uzak ele alınması gereken bir mesele" dedi.Avrupa ülkeleri ve ABD'nin mülteci konusunda sınıfta kaldığını anımsatan Tüfenkci, "Oradaki insanlık dramına seyirci kalmıyoruz. Ama bu insanlık dramına seyirci kalan Avrupalılar, Amerikalılar veya gelişmiş dediğimiz çağdaş ülkelerin insanlık sınavı verdiğini hep beraber görüyoruz. Kendi ülkelerine 5- 10 tane sığınmacı geldi diye çelme takanlar, onlar üzerinden politik tavırlar sergilemeye çalışanlar, bugün insanlık ayıbı ile karşı karşıya. Oysa insanlığı gelip Malatya'da görmeleri lazım, Anadolu Selçuklu Derneğinde görmeleri lazım, Kızılay'da görmeleri lazım, Malatya'daki esnaf kardeşlerimizde görmeleri ve öğrenmeleri lazım" ifadelerine yer verdi.AB'nin mülteciler konusunda taahhüt ettiği 6 milyar Euro'nun yarısını bile ödenmediğini dile getiren Tüfenkci, "Oysa buradaki kardeşlerimiz karınca kararınca misali gönlünden kopanı her ay düzenli olarak Afrin'e, El-Bab'a gönderiyor. Oradaki mazlumların yaralarına merhem olmak için gayret gösteriyorlar" dedi.Suriye'de milli menfaatlerin ve Türkiye'nin geleceğinin ön plana çıkarılmadı gerektiğini dile getiren Tüfenkci, şunları söyledi:"Suriye politikasını iç meseleye kurban vermememiz lazım. İşte bu noktada da ben buradaki yardımları gerçekten anlamlı görüyorum ve bu yardımlar, İnşallah farklı algıların da oluşmasına vesile olur. Çünkü birileri zannediyor ki Türkiye misafir ettiği Suriyeliler için kendi vatandaşının ekmeğinden kesiyor, aşından kesiyor. Asla ve kata böyle bir durum olmadığını da herkes biliyor. Sosyal devleti AK Parti döneminde en üst şekilde yaşayan ve yaşatan da yine AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben yine bu noktada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum"Konuşmaların ardından Anadolu Selçuklu Ocakları ile Esnaf ve Sanatkarlar İşadamları Derneği'nin ortak çalışmasıyla Malatyalı hayırseverlerden toplanan gıda ve temel ihtiyaçların bulunduğu malzemelerinin yer aldığı yardım kamuoyu Suriye'deki Türkmen Dağı, Afrin ve Elbab'a doğru uğurlandı. - MALATYA