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Malatya'de Belediye şirketlerinde yaşlı alarmı

Malatya Büyükşehir Belediye şirketleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağının ardından alarma geçti.

22.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:13
Malatya'de Belediye şirketlerinde yaşlı alarmı

Malatya Büyükşehir Belediye şirketleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağının ardından alarma geçti. Şirketler, yaşlıların taleplerini göz önünde bulunarak, gerekli tedbirleri alıyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediye iştiraklerinden Yeşiltepe Esenlik ürün stoklarının bulunduğu depoyu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Başkan Gürkan'a yapmış olduğu incelemelere, Esenlik Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü de eşlik etti. İnceleme sonrası burada bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Özellikle 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile birlikte marketlerimize yoğun bir ilginin ve talebin olacağını düşünerek gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Marketlerimize yoğun ilgi tabi ki bizleri memnun ediyor. Esenlik tarihinde görülmemiş bir şekilde stok ürünlerimiz mevcuttur. Vatandaşlarımızın bir tedirginlik duyarak evlerinde stok yapmalarına gerek yoktur. Esenlik şirketimizin almış olduğu kararla, WhatsApp ve telefon hatları ile özellikle 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın evlerine talep ve istekleri doğrultusunda Esenlik'te çalışan personeller tarafından bizzat evlerine talep ettikleri ürünlerin servisleri yapılacaktır. Diğer taraftan, Büyükşehir Belediye iştiraklerinden Malatya Ekmek Gıda A.Ş (MEGSAŞ) ve Belediye Sosyal Tesisleri (BELSOS) şirketlerimizin yapmış oldukları çalışmalarda da aynı uygulamalar ilgili ve kayıtta bulunan vatandaşlarımız ile istişare edilerek onların talepleri doğrultusunda ekmekleri ve yemekleri evlerine götürülecektir" dedi.


Zorunlu olmadığı sürece evde kalınması konusunda da çağrı yapan Başkan Gürkan, "Vatandaşlarımıza, tüm ülkemize ve insanlığa çok geçmiş olsun diyorum. İnşallah korona virüs salgınının daha ileri aşamaya taşınmadan ülkemizi ve dünyamızı terk etmesini ve tedavisinin bulunmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın da sağlık uzmanlarımızın almış olduğu kurallara ve kaidelere titizlikle uymasını rica ediyorum. Zorunlu olmadığımız müddetçe de sokağa çıkmayalım yorum" diye konuştu.


Başkan Gürkan, yapılan açıklama sonrası basın mensuplarına dezenfekte ürünleri hediye etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Esenlik, Malatya, Güncel

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