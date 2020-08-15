MALATYA Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü

Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bugün 6 katlı bir apartmanın yıkımı sırasında bir anda çökmesi çevredekilerin görüntülediği cep telefonu kamerasına yansıdı. 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonrasında Malatya'da tespit edilen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde 6 katlı apartmanın iş makineleriyle yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bina büyük gürültüyle çöktü. Çevrede bulunan bir vatadaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde binanın bir anda gürültüyle çökmesi yer alıyor.

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MALATYA (DHA)