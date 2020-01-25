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Malatya-depremin boyutu malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı (2)DEPREM ANI MALATYA'DA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIElazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:56

Depremin boyutu 'da gün ağarınca ortaya çıktı (2)

DEPREM ANI MALATYA'DA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

'ın ilçesinde dün akşam saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde,binalarda hasar meydana oluştu. 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 226 kişinin yaralandığı Malatya'da yaşanan deprem anında vatandaşların kaçışmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan depremden sonra Malatya Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Elazığ İli Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerimizi de güçlü bir şekilde etkilemiş, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 226 vatandaşımız yaralanmış, bazı konut ve diğer yapılarda hasara neden olmuştur denildi.

ÇATLAKLAR OLUŞAN BİNA BOŞALTILDI

Deprem nedeni ile Battalgazi'ye bağlı Uçbağlar Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binada hasar oluştu. 3.0 ile 5.0 büyüklüğü arasında değişen artçı sarsıntılardan dolayı çatlayan bina, çökebileceği düşüncesiyle boşaltıldı. Binanın olduğu bölge yaya trafiğine kapatıldı.

Malatya-depremin boyutu malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı

Sivrice, Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA


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