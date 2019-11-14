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Malatya, "Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nın onur konuğu oldu

Malatya, "Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nın onur konuğu oldu.

14.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:58Malatya,
, " Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nın onur konuğu oldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valisi Baruş, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen fuara onur konuğu olarak katıldı.
TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Diyarbakır başta olmak üzere Malatya, Aydın, Van, Osmaniye, Mersin Sivas, Kastamonu, Trabzon, Hatay, 'nin aralarında olduğu 45 ilin mutfağının 5 gün boyunca tanıtılacağı fuarın açılışında kurdele yerine 21 metrelik kente özgü peynir ve çörek kesildi.
Sektörün profesyonellerini bir araya getiren, ziyaretçilerin yöresel lezzetleri tatması da sağlanan fuarda şef, gurme, akademisyen ve bloggerların yer alacağı yemek atölyeleri, söyleşiler ve yarışmalar da düzenlenecek.
Vali Aydın Baruş, açılışta yaptığı konuşmasında, Diyarbakır gibi engin bir tarih ve kültürü olan bir şehirde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Anadolu kültürünün, Anadolu halkının en önemli özelliklerinden birisi misafirperverliğidir. Bu misafirperverliği gösterdiği için Diyarbakırlılara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu misafirperverlik geleneğinin en önemli göstergelerinden birisi zengin sofralardır. Yerel ürünlerimizi, yerel mutfağımızı evrenselleştirmek, başka insanlara kavuşturmak için böyle fuarlar büyük önem taşıyor. Malatya mutfağı da gerçekten çok zengin bir mutfak özellikle bulgurdan yapılan ürünlerde çok iddialıyız. Özellikle sebze yaprağından üretilen ürünlerimiz kiraz, ayva yaprağından tutun fasulye yaprağına kadar bütün bitkisel yaprakların kullanıldığı sarmaya dayalı ürünlerimiz gerçekten damaklarımızı şenlendiriyor. Bu anlamda bugün gerek fırın yemeklerimiz gerekse köftelerimizden bazı numuneleri bulacaksınız, sizlere afiyet olsun diyorum."
Konuşmaların ardından protokol üyeleri başta Malatya standı olmak üzere fuara katılan illerin stantlarını gezdi.
Fuarın bu yılki onur konuğu Malatya olurken, Aydın, Van, Osmaniye, Mersin Sivas, Kastamonu, Trabzon, Hatay, Kayseri'nin aralarında olduğu 45 ilin mutfağı beş gün boyunca farklı tat ve lezzetleriyle sergilenecek.

Diyarbakır, Malatya, Kayseri, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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