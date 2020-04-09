Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malatya Eğitim Vakfı'ndan hastanelere destek

Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Malatya Şubesi tarafından hastanelere destek amacıyla, numune alma kabinleri yaptırarak, Turgut Özal Tıp Merkezine iki adet, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 adet olmak üzere 3 adet numune alma kabini hediye edildi.

09.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:20
Malatya Eğitim Vakfı'ndan hastanelere destek
Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Malatya Şubesi tarafından hastanelere destek amacıyla, numune alma kabinleri yaptırarak, Turgut Özal Tıp Merkezine iki adet, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 adet olmak üzere 3 adet numune alma kabini hediye edildi.

MEV Malatya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, önce vakfın faaliyetleri özetle dile getirilip, "1985 Yılında 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın Onursal Başkanlığında kurulan Malatya Eğitim Vakfı'nın genel merkezi İstanbul da olup Ankara ve Malatya İlin de şubeleri bulunmaktadır.

Bugüne kadar yaklaşık 30 bin üniversite öğrencisine burs sağlayan vakıf bununla yetinmeyerek yönetim kurulundaki hayırsever Malatyalı iş adamları tarafından İlimizde ve ilimiz dışında onlarca, okul, (yüksekokul), hastane, sağlık ocağı yaptırılarak eğitim ve sağlığa destek sağlamışlardır.

2007 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen MEV başarıyla hizmetine devam etmektedir. MEV Malatya Şubesi olarak bu yıl sadece Malatya ilimizde 415 Üniversite öğrencisine burs imkanı sağlanmıştır" hatırlatması yapıldı.

Vakfın Malatya Şubesi Yönetim Kurulu tarafından, dünya da ve Türkiye'de de etkisini gösteren Covid -19 Virüsü ne karşı fedakarca mücadele eden sağlık personelleri için numune alma kabini hediye edildiği bildirilerek, "Sağlık görevini yaparken önce kendi sağlıklarını daha sonra da hasta sağlığını düşünerek tedavi uygulamalarını sağlaması için Covid-19 virüs hastalığının tanısında önemli bir yer tutan burun ve boğaz içinden alınan numunelerin güvenle alınması için önem arz eden numune alma kabinleri yaptırarak Turgut Özal Tıp Merkezine iki adet, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 adet olmak üzere 3 adet numune alma kabini hediye etmiştir" denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Turgut Özal, Malatya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Güncel ››Malatya Eğitim Vakfı'ndan hastanelere destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:48: Bursa'da koronavirüsü yenen hastalar, alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:48: Türk Konseyi liderleri, Kovid-19 gündemli video konferansla bir araya gelecek - Haber 18:48: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 18:46: Batman Kozluk'ta 2 bina karantinaya alındı - Haber 18:46: Eşinin mevlidi için ayırdığı parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 18:22: İmamoğlu'nu "Seni paramparça deceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler