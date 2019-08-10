Haberler» Güncel» Haber

Malatya-Elazığ kara yolunda trafik denetimi

Malatya'da, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Vali Aydın Baruş'un katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

10.08.2019 16:07
Malatya-Elazığ kara yolunda trafik denetimi
Malatya'da, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Vali Aydın Baruş'un katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince, Malatya- Elazığ kara yolu Hanımın Çiftliği mevkisindeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
Ekiplerce emniyet kemeri takıp takmadıkları denetlenen sürücülere, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitine uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Uygulamaya katılan Malatya Valisi Aydın Baruş, durdurulan bir otobüse binerek, yolculara emniyet kemeri takmanın önemini anlattı.
Daha sonra uygulama noktasındaki sürücüleri bilgilendirmek amacıyla oluşturulan "yaşam tüneli"ne geçen Baruş, sürücülere ve yolculara emniyet kemeri takılması ve hız limitlerine riayet edilmesi gerektiğini belirtti.
Baruş, emniyet kemeri simülasyon aracına bindikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın ülkeye esenlik getirmesini temenni etti.
Bayram dolayısıyla vatandaşların akraba ziyaretleri için yola çıktıklarını belirten Baruş, yolculuk sırasında sürücülerden trafik kurallarına riayet etmesini istedi.
Baruş, "7 gün boyunca her gün 54 trafik ekibimiz, 135 personelimiz kara yollarında görev yapacak. Ayrıca otobüslerde sürücülerin trafik kurallarına riayet edip etmedikleriyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzün denetim faaliyetleri var. 9 sivil personelimiz üç farklı güzergahta otobüslere binecek ve denetim yapacak." diye konuştu.
Baruş, bayram süresince 1703 trafik, 5 bin 113 diğer olmak üzere toplam 6 bin 816 personelin görev yapacağını bildirdi.
Malatya-Elazığ kara yolunda trafik denetimi

Kurban Bayramı, Malatya, Elazığ, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:27   Van İHH'dan çocuklara bayramlık sürprizi
16:23   İETT Genel Müdürü Bağış: O hesap bana ait değil
16:23   BURSA Orhangazi tünelinde araç yandı, trafik durdu
16:23   ADANA POLİSİ GÖRÜNCE SOYUNDU
16:23   ANTALYA OKUL BİRİNCİLİĞİNDEN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMEYİ BEKLERKEN, İKİNCİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
16:23   AYDIN SULAMA KANALINA DÜŞEN İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
16:22   Balıkçılarda "kurban" durgunluğu