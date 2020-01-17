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Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret

Malatya'nın Darende İlçesi emniyet müdürü, bölge trafik amiri ve ilçedeki basın mensupları, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i makamında ziyaret etti.

17.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:06Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret
'nın İlçesi emniyet müdürü, bölge trafik amiri ve ilçedeki basın mensupları, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i makamında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette Dağdeviren, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göreve geldikten sonra Darende'yi iki defa ziyaret ettiğini hatırlatan Dağdeviren, Darende'yi huzurlu ilçelerinden biri olarak gördüğünü vurguladı. Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Denizhan ve Bölge Trafik Amiri Sinan Atıcı da ilçedeki çalışmalar ve asayiş konularında bilgi verdi. İlçedeki basın temsilcileri ise emniyet birimleri ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını aktararak, Dağdeviren'e kentteki görevinde başarılar diledi. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından Emniyet Müdürü Dağdeviren'e İHA Darende Temsilcisi İsmet Uğur çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarete, Darende Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayhan İşcen ve Malatya Söz Gazetesi Darende Temsilcisi Ahmet Çakır da iştirak etti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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