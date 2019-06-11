Malatya Emniyeti 1 aylık faaliyetleri açıkladı

Kaynak: İHA

Malatya Emniyet Müdürlüğünce Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin yapılan açıklamada yapılan operasyon ve çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Malatya halkının huzur ve güvenliğinin yanı sıra kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında kesintisiz hizmet verildiği belirtildi.Açıklamada, TEM, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin yanı sıra Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından Mayıs ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamlı bir şekilde yer aldı.FETÖ/PDY ile etkin mücadeleTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Malatya'daki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 30 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Bunlardan 8 şüpheli tutuklanırken 8 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı, 12 şahıs ise ifadesinin ardından serbest kaldı. 2 şahıs ise firari olarak aranıyor.Ayrıca FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 15 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve bunlardan 7 şüphelinin yakalanarak soruşturmanın yürütüldüğü illere teslim edildiği dile getirildi.Kaçakçılığa göz açtırılmadıMayıs ayında kaçakçılık ve mali suçlara yönelik yapılan çalışmalarda ise 5607 Sayılı Kanun kapsamında 3 şüpheli hakkında işlem yapılırken, şüphelilerden 6 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara, 1'er litrelik şişelerde 40 litre etil alkol ve 70 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Yine aynı ay içerisinde 8 adet sahte 100 Dolar da ele geçirildi. Resmi Belgede Sahtecilik suçundan ise 4 şüpheli hakkında işlem yapıldığı da açıklamada yer aldı.Uyuşturucu satıcılarına darbeNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mayıs ayında yapılan 31 ayrı operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda 1,98 gram Kubar esrar, 191,5 gram toz esrar, 748,46 gram Metamfetamin, 23 Adet Ecstasy hap, 60 gram Sentetik Kannabinoid ve 2 bin 192 adet kullanımı reçeteye tabi hap ele geçirildi.Gözaltına alınan 57 şüpheliden adliyeye sevk edilen 19'u tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 34 şüphelinin ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadelerinin ardından serbest kaldığı belirtildi.Bir ayda 101 bin kişi sorgulandıMayıs ayı içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 101 bin 774 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan bu kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 385 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.Uygulamalarda ayrıca 29 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet kurusıkı tabanca, 45 av tüfeği, 950 adet çeşitli çaplarda fişek, 512 adet uyuşturucu hap, 55 gram narkotik madde, 100 dolar sahte para ile 35 kesici alet ele geçirildi.Uygulamalarda ayrıca 1 adet çalıntı motosiklet de bulunarak sahibine teslim edilirken 13 faili meçhul olay da aydınlatılmış oldu.Yasa dışı kumar oynatılmasına yönelik yapılan denetimlerde de toplam 15 işyerine işlem yapılırken, kumar oynayan 112 şahsa toplam 35 bin 840 TL idari para cezası kesildi. Uygulamalarda yasa dışı kumar oynatılan malzemeler ile bir miktar para da ele geçirildi.Trafikte sıkı denetimYine Mayıs ayında Trafik denetleme, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından da yapılan uygulamalarda 60 bin 436 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 5 bin 124 araç sürücüsü ve 11 bin 421 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 3 milyon 177 bin 400 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.Denetimler sırasında (102 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulurken, 392 araç ise trafikten men edildi. Açıklamada, 80 araca abart egzozdan, 118 motosiklet sürücüsüne de kasksız motor kullanmaktan, bin 933 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, bin 656 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 283 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 63 araca fazla yolcu taşımaktan, bin 123 araca kırmızı ışık ihlalinden, 2 bin 730 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 74 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 2 araç sürücüsüne ise ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai kesildiği belirtildi.Ayrıca Fahri Trafik Müfettişleri tarafından da Mayıs ayında tespit edilen kural ihlalleri neticesinde 252 araca cezai işlem uygulandığı bildirildi.Öte yandan yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü, yayalar ve öğrenciler olmak üzere 9 bin 952 kişiye trafik eğitimi verildiği de belirtildi. - MALATYA