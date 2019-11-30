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Malatya evdeki yangında 3 suriyeli dumandan etkilendi

Evdeki yangında 3 Suriyeli dumandan etkilendiMalatya'da, bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 3 kişi, dumandan etkilendi.

30.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:44
Evdeki yangında 3 Suriyeli dumandan etkilendi
'da, bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 3 kişi, dumandan etkilendi.
Fırat Mahallesi Gelibolu Sokak'taki 2 katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine verdi. Adrese sevk edilen ekipler, evde mahsur kalan Suriye uyruklu 3 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Suriyelilere, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.
Rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Malatya evdeki yangında 3 suriyeli dumandan etkilendi

Malatya, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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