10.06.2019 18:05
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MALATYA Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı

Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındıMalatya'da, bir evin bahçesinde giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı
Malatya'da, bir evin bahçesinde giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Öğle saatlerinde Beydağı Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesine giren yılanı fark eden mahalleli itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak poşete koydu. Yılan, ekipler tarafından araziye götürülerek yeniden doğaya salındı. Yetkililer havaların ısınmasıyla yılanların kent merkezlerinde görülebileceği uyarısında bulundu. Mahalle sakinleri ise yılanı yakalayan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. MALATYA Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı
Kaynak: DHA
Malatya, İtfaiye, Güncel