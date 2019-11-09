Haberler » Güncel » Malatya Festivale hazır - Haber

Malatya Festivale hazır

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğinin destekleriyle bu yıl düzenlenecek olan 9. Malatya Uluslararası Festivali için hazırlıklar tamamlandı.

09.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:31Malatya Festivale hazır

15-19 Kasım tarihleri arasında sinema adına dolu dolu bir takvim hazırlayan festival ekibi 1 Kasım Pazartesi günü etkinlik programı kamuoyuna açıklayacak.

Film festivali için ekibiyle gecesini gündüzüne festival direktörü yönetmen Haydar Işık Festival hakkına açıklamalarda bulundu.

'BAŞARI MAZARET KABUL ETMEZ'

9. Uluslararası Film Festivali direktörlüğünü bu yıl üstlenen Haydar Işık şunları söyledi," Kısa zamanda elimizden gelen tüm gayreti gösterdik ve festival sonuna kadarda göstereceğiz. Tabi süreç içinde bazı aksaklıklar veya küçük tatlı hatalar oldu; mesela teknik şartname ile ilgili yazım hatalarından kaynaklı konularla ilgili sorunlar yaşadık ama hemen müdahale edip düzeltilmiş şartnameyi yayınladık, çünkü biliyoruz ki başarı mazaret kabul etmez. Adil bir festival olması için ben ve ekibim tüm gücümüzle çalışıyoruz. Malatya'yı ve sinemaseverleri adil ve sinema dolu bir festival bekliyor."


Film Festivali, Yönetmen, Malatya, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
13:35 Başkan Demirtaşoğlu'ndan 10 Kasım mesajı
13:35 Çat Belediyesi'nde yoğun katılım
13:40 Bu sorunlar kadınların yaşam kalitesini etkiliyor
13:40 Tarihi Kentler Birliği'nden Urla'ya ödül
13:40 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
13:06 Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti
13:03 Ege Üniversitesi'nde bir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü halde bulundu
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 13:42:17