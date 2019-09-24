Malatya, film festivali'ne hazırlanıyor

MALATYA Uluslararası Film Festivali, 15-19 Kasım 2019 tarihleri arasında yenilik ve sürprizleriyle 9'uncu kez sinemaseverleri bir araya getirecek. 5 Ekim Cumartesi gününe kadar festivalin resmi internet sitesinden başvurular kabul edilecek.

Festival; Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri işbirliği ile 15-19 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak. Festival hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Selahattin Gürkan, şehir ve belediye olarak festivale hazır olduklarını dile getirdi. Festivale uluslararası filmlerin oyuncu ve yönetmenlerini davet edeceklerini, bilhassa çevre iller olmak üzere tüm Türkiye'den sinemaseverleri Malatya'ya beklediklerini söyleyen Gürkan, "Bu yıl Film Festivali'nin yönetmenliğini Malatyalı yönetmen Haydar Işık yapacak. Yenilik ve sürprizleriyle 9'uncu kez sinemaseverleri bir araya getirecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali yarışma bölümünün bu yılki ana kategorileri 'Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması', 'Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması' olarak belirlendi" dedi.

Gürkan, "Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak, festival kapsamındaki etkinliklerin büyük bir kısmı Malatya halkına yönelik olacaktır. Bu konuda çok ciddi projeler hazırlanmış ve çalışmaları devam etmektedir. Yeni projeler ile ilgili olarak Film Festivali Yönetmeni Haydar Işık tarafından önümüzdeki günlerde ayrıca açıklama yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Festival kapsamında her yıl sinemanın yeni ve nitelikli ürünlerini izleyiciyle buluşturmak, sanat değeri yüksek filmlerin yapımını özendirmek ve Türk sinemasının ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü arttırmak adına düzenlenen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na kurmaca, belgesel ve canlandırma türünde filmler başvurabiliyor. 5 Ekim Cumartesi gününe kadar festivalin resmi internet sitesinden başvurular kabul edilecek. 'En iyi Film'e, Kristal Kayısı Ödülü ile birlikte 100 bin lira ödül verileceği bildirildi. Ulusal yarışmada ayrıca, 'En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Fahri Kayahan En İyi Müzik, Kemal Sunal Halk Ödülü (En İyi Film), Jüri Özel Ödülü (En İyi Film), Türk Sinemasına Katkı Ödülleri' de verilecek. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışma ödülleri bu yıl artarak En İyi Kısa Film'e 15 bin lira, ikinci filme 10 bin lira, üçüncü filme ise 7 bin 500 lira ve Kristal Kayısı ödülü verilecek



Kaynak: DHA