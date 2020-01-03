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Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Güner'e ziyaret

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner'i ziyaret etti.

03.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:28 Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Güner'e ziyaret
İnönü Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal , Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner'i ziyaret etti.
Cemiyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Hülya Bektaş Bingöl'ün de bulunduğu ziyarette konuşan MGC Başkanı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Malatya Temsilcisi Güner, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Güner, "Spor Bilimleri Fakültemiz bölgemizin göz bebeğidir. Bin 200 öğrenci eğitim görüyor. Bunların istihdamı için yasal düzenlemeler yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Gündoğdu ise fakülteyle ilgili bilgi verdikten sonra şunları kaydetti:
"Cemiyetimiz ve TSYD İl Temsilciliğimizin her zaman desteklerini gördük, teşekkür ediyoruz. Yeni yılda, yeni etkinlikler yapmak istiyoruz. Malatya'da spor konusunda yapılacak etkinlikleri de destekliyoruz."

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Kaynak: AA

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