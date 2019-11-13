Haberler » Güncel » Malatya hal binası çatısına GES kurulacak - Haber

Malatya hal binası çatısına GES kurulacak

Malatya hal binası çatısına, Güneş Enerjisi Santralı (GES) kurulmasına karar verildi.

13.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:22Malatya hal binası çatısına GES kurulacak
hal binası çatısına, Güneş Enerjisi Santralı (GES) kurulmasına karar verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Temizlik işleri ihaleyi çıkarılacak

Gündem maddeleri arasında yer alan, Büyükşehir Belediyesi İştiraki MEGSAŞ'ın 2017 - 2018 yıllarına ait karların sermayeye aktarılmasıyla ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi görüşülerek kabul edildi. Devamlılık arz eden ana arterlerin temizliği ve vektörlerle mücadele işinin 36 ay olarak ihaleye çıkması ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının teklifi görüşülerek karara bağlandı. Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi sınırları içerisinde bulunan hal binası çatısına 2 MW gücünde Güneş Enerjisi Santralı (GES) kurulması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği protokolleri yapabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Fen İşleri Daire Başkanlığı teklifi görüşülerek kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı toplantısının ikinci birleşimini 18 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:02 Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ahmet, yaralandı
17:02 Tokat'ta millet parkı ve içme suyu barajı projeleri hayata geçiriliyor
17:02 İnegöl'de iş kazası: 1 yaralı
17:02 Eski Irak Başbakanı, hükümeti "göstericileri öldürenlerin kimliklerini" açıklamaya çağırdı
17:02 Nil Nehri'nin yaklaşık 30 milyon yıl önce oluştuğu iddia edildi
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
16:04 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
15:43 Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler
15:31 Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:03:00