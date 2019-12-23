Malatya hareket halindeki otomobil yandı

Hareket halindeki otomobil yandı
MALATYA'nın Darende
ilçesinde, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, öğle saatlerinde Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aydemir yönetimindeki 06 AYE 06 plakalı otomobilin motor bölümü, seyir halindeyken aniden alev aldı. Sürücü otomobilini durdurduktan sonra itfaiyeye haber
verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip yargını söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.