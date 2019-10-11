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Malatya Hava limanında 60 bin 46 yolcuya hizmet verildi

Malatya Hava limanında geçen Eylül ayında 60 bin 46 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

11.10.2019 13:35Malatya Hava limanında 60 bin 46 yolcuya hizmet verildi
Malatya Hava limanında geçen Eylül ayında 60 bin 46 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Eylül ayı hava limanı istatistiklerine göre, Eylül ayında Malatya Hava limanı iç hat yolcu trafiği 58 bin 96, dış hat yolcu trafiği bin 950 ile birlikte toplam yolcu trafiği ise 60 bin 46 oldu.

Bu yılın Eylül ayında Malatya Hava limanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 426, dış hatlar uçak trafiği 17 olmak üzere, toplam uçak trafiği 443 olarak gerçekleşti.

Malatya Hava limanı yük, Geçtiğimiz eylül ayında kargo, posta ve bagaj trafiği ise toplamda 604 ton oldu.

Bu arada, Malatya Hava limanı 2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 553 bin 123, uçak trafiği 3 bin 961, yük trafiği ise, kargo, posta ve bagaj 5 bin 101 ton olarak gerçekleşti. - MALATYA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Malatya, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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