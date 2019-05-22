Malatya Havalandırma Boşluğunda Sıkışan Ebabil Kuşunu İtfaiye Kurtarıldı

Malatya
'da, bir binanın havalandırma boşluğunda sıkışan ebabil kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Fırat
Mahallesi İpek Caddesi üzerinde bulunan bir kooperatif binasında meydana geldi. Havalandırma boşluğunda seslerin geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ebabil kuşunu olduğunu fark etti. Düştüğü havalandırma boşluğundan ekipler tarafından yarım saat sonra çıkarılan ebabil kuşuna yem verildikten sonra yeniden doğaya bırakıldı.
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Kaynak: DHA